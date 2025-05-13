شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، فجر اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية، ضمن منطقة المسؤولية.



وأوضح المصدر أنه تم مشاهدة 5 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر، في بيان اليوم، أن القوات المسلحة الأردنية، تواصل أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، وتُسخّر جميع الإمكانات للتصدي لمحاولات التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن المملكة واستقرارها.