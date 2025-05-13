الخليج اليوم .. إيلون ماسك يجري حديثاً مع ولي العهد السعودي وترامب بقصر اليمامة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ظهر قطب التكنولوجيا والملياردير الأميركي إيلون ماسك بقصر اليمامة في العاصمة الرياض أثناء استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، ومؤسس شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "XAI"، من بين الوفد الأميركي المصاحب للرئيس ترامب خلال زيارته للسعودية، التي هي ضمن الجولة الرسمية الأولى لترامب خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية.

وظهر ماسك وهو يصافح ولي العهد، الذي كان يقف إلى جانب الرئيس الأميركي ترامب، لتحية الوفد الأميركي الكبير الذي يضم العديد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين، إلى جانب المسؤولين السعوديين.

وأجرى ولي العهد والرئيس ترامب حديثا صغيرا مقتضبًا مع ماسك أثناء مصافحته، حيث ابتسم ثلاثتهم بنهاية الحديث.

ومن المتوقع أن يكون ماسك من بين أبرز المشاركين في منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي، الذي انطلق يوم الثلاثاء بالرياض على هامش زيارة الرئيس ترامب.

ومن المرتقب حضور قادة شركات تكنولوجيا كبرى أخرى منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي بما في ذلك الرؤساء التنفيذيون لشركات ميتا و"OpenAI" وأمازون وإنفيديا.

ومن المتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي محور اهتمام كبير في مؤتمر الاستثمار السعودي-الأميركي.

وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، يوم الثلاثاء، أثناء افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي، إن "رؤية 2030" قطعت شوطًا هامًا في جميع القطاعات منها الذكاء الاصطناعي.

وأطلق ولي العهد السعودي، يوم الاثنين، شركة هيوماين، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع.

وستعمل "هيوماين"، التي يرأس ولي العهد مجلس إدارتها، على تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.