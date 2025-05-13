الخليج اليوم .. الأميرة ريما بنت بندر: زيارة ترامب لحظة محورية للسلام العالمي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

من المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار الذي عقد في العاصمة الرياض، أكدت السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، أن التحالف السعودي - الأميركي يمنح رؤية متجددة نحو المستقبل.

كما أشارت إلى أن استثمارات السعودية خلقت مئات الآلاف من فرص العمل في أميركا.

"لحظة محورية"

وعن الزيارة التي يجريها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذكرت السفيرة أن الزيارة تمثل لحظة محورية من أجل السلام والأمن والازدهار العالمي.

كما أوضحت أن السعودية تعمل مع شركائها الأميركيين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أوروبا وخارجها. وبينت أن الرياض مستعدة لتوفير أرضية محايدة والوفاء بمسؤوليتها في دعم السلام حيثما أمكن.

كذلك ذكرت في المنتدى الذي عقد بالتزامن مع زيارة ترامب، أن المملكة تعمل على تطوير شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مضيفة الاقتصاد غير النفطي يساهم الآن بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة.

وفي السياق ذاته، أفادت السفيرة السعودية بأن الرياض تسعى دائماً لضمان توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، معربة عن التزام الرياض بتحقيق الحياد الصفري عبر نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.

إلى ذلك، كشفت أن "التحالف القوي بين السعودية وأميركا يساهم في حل التحديات العالمية، إذ يتعاون البلدان في إيجاد حلول للأزمات في أوكرانيا، وغزة، وتحقيق الاستقرار في سوريا والسودان". وقالت إن المملكة أدت دوراً محورياً في توظيف موقعها الاستراتيجي ومواردها لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، والشراكة المستدامة التي تبدأ من مبدأ المعاملة بالمثل.

وكان ترامب وصل في وقت سابق إلى الرياض حيث عقد مباحثات مشتركة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

فيما أكد سابقا أن زيارته هذه إلى المملكة "تاريخية"، وتهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين.