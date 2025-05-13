شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "فتح": إسرائيل فشلت في تهجير الشعب الفلسطيني بسبب موقف مصر الحازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تهجير الشعب الفلسطيني بسبب الموقف المصري الحازم الذي وقف في وجه سياسات الاحتلال الخبيثة.



وقال دولة - في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز)، اليوم /الثلاثاء/ - "إن جيش الاحتلال يشن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي على الشعب الفلسطيني، حيث يقوم بقتل كل ما له علاقة بمقومات الحياة في قطاع غزة، فضلا عن استهداف المستشفيات والمؤسسات الإنسانية".

وأضاف: أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد القضاء على الفلسطينيين تحت ذريعة القضاء على حركة "حماس"، ولكن ما يحدث فعليا هو القضاء على المدنيين والقضية الفلسطينية.



وأشار إلى أن من ينجو من الصواريخ الإسرائيلية، يموت جوعا الآن أمام سياسة التجويع الممنهجة التي تُمارس من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقضاء على الشعب الفلسطيني، وعلى ما تبقى من مقومات الحياة.