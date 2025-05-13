شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة تعزيز آليات الجامعة العربية فى التصدى للتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الثلاثاء، ضرورة تعزيز آليات الجامعة العربية ومؤسساتها في مختلف جوانب التعاون العربية والشراكة فى التصدى للمشكلات الاقتصادية والبيئية والتنموية، وكذلك فى مجال التعاون الأمنى المشترك بين الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال استقبال السوداني، اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث جرى استعراض الاستعدادات والترتيبات النهائية لعقد القمة العربية في العاصمة بغداد السبت المقبل، والسعي لأن تكون القمة مميزة وناجحة بشكل يعكس مكانة العراق العربية والإقليمية وتسهم في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية.

وأكد اللقاء أهمية القمة التي تنعقد في مرحلة حساسة من مراحل الأحداث والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم العربي، والدور البارز للعراق في وضع الحلول الجارية وتقديم المبادرات العملية التي تعالج القضايا المعاصرة.