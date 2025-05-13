شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: المفاوضات الجادة وصفقة التبادل السبيل لإعادة المحتجزين ووقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس، إن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هما السبيل لإعادة المحتجزين ووقف الحرب.

وذكرت حركة حماس - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن عودة الأسير لإسرائيلى - الأمريكى عيدان ألكسندر نتاج ثمرة الاتصالات الجادة مع الإدارة الأمريكية وجهود الوسطاء، وليس نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي أو وهم الضغط العسكرى.

ونبهت إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يضلل شعبه، وفشل في استعادة أسراه بالعدوان، وعودة عيدان ألكسندر تؤكد أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هي السبيل لإعادة الأسرى ووقف الحرب.

وكانت حركة "حماس" قد سلمت أمس الاثنين الأسير الإسرائيلي- الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي كان محتجزا بقطاع غزة، للصليب الأحمر، بعد اتصالات مباشرة بين الحركة والإدارة الأمريكية، وذلك في إطار جهود الوسطاء الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.