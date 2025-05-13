شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الصومال بالجامعة العربية يدعو لتضافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

ترأس السفير الصومالى لدى مصر علي عبدي أواري، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وفد الصومال المشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، وذلك في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد السفير أواري في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية، قائلا "يجب أن تعمل شعوبنا العربية بنحو مشترك لمواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة".

وأكد أهمية الاجتماع كونه يهدف إلى استكمال مناقشة مشروع جدول أعمال القمة، في ضوء التوصيات ومشروعات القرارات التي أعدها كبار المسئولين خلال اجتماعهم الذي عُقد أمس الاثنين، والمتعلقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المدرجة على جدول أعمال قمة بغداد.

وتتناول المناقشات سُبل تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات التنموية، والاقتصادية والاجتماعية، وذلك تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب خلال القمة المرتقبة.

ويُناقش الوزراء تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة التي عُقدت في بيروت عام 2019.

ومن المقرر أن يرفع المجلس نتائج هذه المناقشات وتوصياتها إلى القادة العرب خلال القمة، لاعتمادها ضمن مخرجاتها النهائية، بما يعزز التكامل العربي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.