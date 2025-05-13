شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد شخص فى غارة إسرائيلية على بلدة حولا بقضاء مرجعيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استشهاد شخص جراء غارة إسرائيلية فى بلدة حولا بقضاء مرجعيون فى محافظة النبطية.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة حولا قرب مركز الرعاية الاجتماعية، ما أدى إلى سقوط شهيد.

وفي السياق، شن طيران الاحتلال الإسرائيلى غارات وهمية على علو منخفض جدا فوق مناطق الزهراني.