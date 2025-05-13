شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكي: التمويل ليس عائقا أمام الخطة العربية لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر





قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن عددا من البنود التي تخص القضايا والنزاعات والأزمات في المنطقة العربية سيتم مناقشتها فى أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى، وهو ما تتصدره القضية الفلسطينية ناهيك عن الأزمات في ليبيا واليمن وسوريا وغيرها.

وقال زكي، في تصريحات صحفية على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي فى بغداد، أن انعقاد القمة العربية بشكل دورى والحرص على استضافتها رسالة مفادها تمسك الدول العربية بوحدتهم وهو ما يمثل رسالة مهمة، مشيرا إلى أن مستوى التمثيل للدول المشاركة بالقمة سيكون مرضي.

وعن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، قال السفير زكي، إن المعضلة في توفير الظروف الملائمة لتطبيقها، وليس في مسألة التمويل، موضحا أن قضية التمويل لا تمثل أى أزمة على الإطلاق.

واعتبر زكي أن زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة لا يمكنها ان تقلل مما تحظى به القمة العربية من زخم، موضحا أن أي جهود في سبيل تجاوز الأزمات مرحب بها تماما.