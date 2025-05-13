شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو تحذر من مجاعة وانهيار تام لقطاع الزراعة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، والانهيار التام للزراعة، واحتمال تفشي أوبئة مميتة في قطاع غزة مشدده علي الاستعادة الفورية للوصول الإنساني ورفع الحصار على غزة. وفق مركز إعلام الأمم المتحدة

وحذر التقرير الأممي من أن جميع سكان قطاع غزة ما يقرب من 2.1 مليون شخص يواجهون خطرا كبيرا بحدوث مجاعة بعد 19 شهرا من الصراع والنزوح الجماعي والقيود الشديدة على المساعدات الإنسانية.

وقال مدير عام منظمة الأغذية والزراعة شو دونيو: "على المجتمع الدولي التحرك الآن، ومن المهم جدا استعادة إمكانية دخول الإمدادات الإنسانية والتجارية على نطاق واسع فورا. فكل تأخير يفاقم الجوع ويسرّع التجويع ويقربنا بشكل أكبر من المجاعة".

وحذر المسؤول الأممي من أنه "إذا لم نتحرك فإننا بذلك نفشل في احترام الحق في الغذاء والذي يعدُّ حقا أساسيا من حقوق الإنسان، كما نفشل في احترام الأسس القانونية لهذا الحق وهو ما يقوض أحد مبادئنا الأساسية المتمثلة في الحفاظ على حياة المدنيين".

وكشف تقييم جغرافي مكاني أجرته منظمة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة للأقمار الصناعية في الفترة بين أكتوبر ديسمبر 2024 أن 75 في المائة من الحقول التي كانت تُستخدم لزراعة المحاصيل وأشجار الزيتون قد تضررت أو دُمّرت كما أن أكثر من ثلثي الآبار الزراعية في غزة والتي تعتمد على المياه الجوفية للري والزراعة، أصبحت غير صالحة للاستخدام بحلول أوائل عام 2025، مما أدى إلى شلل كبير في أعمال الري.