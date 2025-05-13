شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة العراقى: العرب أمام لحظة مفصلية للانتقال من التنافس المحدود للتكامل والان مع تفاصيل الخبر





أكد وزير التجارة العراقي أثير داود سلمان، على أهمية انعقاد القمة في بغداد والتي تمثل لحظة استراتيجية لبناء مستقبل عربي مشترك يرتكز على أسس التكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية.

ورحب سلمان، في مستهل كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، باسم حكومة وشعب العراق، بالوفود المشاركة في بغداد "مدينة السلام”، معرباً عن اعتزاز العراق باستضافة الدورة الحالية من القمة، ومثمناً جهود الجمهورية اللبنانية في استضافة الدورة السابقة، ومشيداً بالدور الفاعل للأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير لهذا الحدث.

وقال الوزير العراقي إن الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة تعكس الأولويات الفعلية للمرحلة، من تعزيز الأمن الغذائي والتكامل الصناعي، إلى إطلاق مشاريع بنى تحتية مشتركة، وتوسيع المبادرات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكداً أن “تحويل الحدود إلى جسور، والتجزئة إلى وحدة اقتصادية لم يعد خياراً، بل ضرورة تمليها التحديات الإقليمية والدولية”.

وأشار إلى أن الدول العربية أمام لحظة مفصلية تتطلب إرادة جماعية لنقل الاقتصادات العربية من التنافس المحدود إلى فضاء التكامل الرحب، والاعتماد على القدرات الذاتية بدلاً من الارتهان للخارج، لبناء اقتصاد عربي قوي ومتين يحقق تطلعات الشعوب ويضمن مستقبل الأجيال.

وشدد سلمان على أن “الصناعة كانت وستبقى قاطرة التنمية”، مؤكداً أهمية النهوض بالقطاع الصناعي كعنصر محوري لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحسين الموازين التجارية، وتوفير فرص العمل، والحد من البطالة.

كما دعا إلى مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية من خلال تبني سياسات جديدة قائمة على الابتكار، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، مع ضرورة تمكين الشباب والمرأة والفئات الهشة ضمن رؤية تنموية شاملة.

واختتم وزير التجارة العراقي كلمته بالتأكيد على أهمية تحويل مداولات القمة إلى قرارات عملية تفتح آفاقاً أوسع للتكامل والتعاون بين الدول العربية، قائلاً: “نأمل أن تكون هذه القمة نقطة انطلاق حقيقية نحو شراكة اقتصادية فاعلة بين بلداننا”