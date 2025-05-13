شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تغتال الصحفى حسن إصليح خلال تلقيه العلاج بمستشفى ناصر بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اغتالت إسرائيل الصحفي حسن إصليح في غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، حيث كان يتلقى العلاج إثر إصابته منذ شهر بعد استهداف خيمة الصحفيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وإصليح صحفي ميداني كان يغطي مشاهد الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثالث في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس، كما قصف جيش الاحتلال مبنى الاستقبال والطوارئ في المجمع الطبي.

وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى ما يقرب من 214 شهيدًا وشهيدة إضافة لمئات المصابين من الطواقم الصحفية.