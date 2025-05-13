شكرا لقرائتكم خبر عن قادة أوبر وجوجل وأمازون وبوينج على مأدبة غداء ترامب وولى العهد السعودى والان مع تفاصيل الخبر

قالت شبكة "سى إن إن" إنه من المتوقع أن يحضر قادة أعمال أمريكيون بارزون غداءً اليوم، الثلاثاء، فى الرياض بالديوان الملكى السعودى مع الرئيس دونالد ترامب وولى العهد الأمير محمد بن سلمان وكبار المسئولين.

ووفقًا لقائمة الحضور التى قدمها البيت الأبيض، فمن المتوقع حضور رؤساء شركات أمازون، وإنفيديا، وOpenAI، وبالانتير، وأوبر، وكوكاكولا، وجوجل، وبوينج.

ومن المتوقع أيضًا حضور إيلون ماسك، مالك شركات تيسلا وسبيس إكس وX، وهو أيضًا مستشار أول للرئيس ترامب، ويدير وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية، لكنه سيحضر بصفته رئيسا تنفيذياً.

ومن بين الحضور أيضًا دينا باول، المسؤولة فى إدارة ترامب خلال ولايته الأولى، والتى تشغل الآن منصب نائبة رئيس بنك BDT وMSD وزوجة السيناتور ديفيد ماكورميك من ولاية بنسلفانيا، بالإضافة إلى عمدة ميامى فرانسيس سواريز.

وقبل قليل، وصل دونالد ترامب، إلى قصر اليمامة فى العاصمة السعودية الرياض، لعقد مباحثات مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكى بقصر اليمامة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

ومن المتوقع أن تعقد قمة خليجية أمريكية غداً، تجمع القادة الخليجيين مع الرئيس الأمريكى لمناقشة القضايا الإقليمية ومواصلة تعزيز الشراكة.

وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادى السعودى الأمريكي، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم فى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات الحيوية.