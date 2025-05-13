شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد مدير شرطة مكافحة المخدرات في غزة بقصف إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة بغزة في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس في ساعة مبكرة فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها "تنعى الشهيد عميد أحمد عبد إبراهيم القدرة (44 عاماً)، مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة بغزة الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية على مدينة خان يونس في ساعة مبكرة من فجر اليوم ".

وأضافت، أنها "تدين هذه الجريمة النكراء التي تأتي في سياق مسلسل الاستهداف المستمر لجهاز الشرطة والمنظومة الأمنية في قطاع غزة".

وتابعت أن "استهداف الاحتلال المتكرر للمنظومة الأمنية والشرطية واغتيال قادتها وضباطها وعناصرها لن يحقق أهداف الاحتلال ومساعيه الرامية لإحداث الفوضى والفلتان الأمني في القطاع".

وأكد البيان أن وزارة الداخلية ستواصل بجميع أجهزتها الأمنية والشرطية، "القيام بواجبها في حفظ الأمن الداخلي، وستقف سداً منيعاً أمام محاولات الاحتلال وأعوانه لضرب الجبهة الداخلية وزعزعة استقرارها".