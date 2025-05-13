شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يصل قصر اليمامة لعقد مباحثات مع ولى العهد السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي بقصر اليمامة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

ومن المتوقع أن تعقد قمة خليجية أمريكية غداً، تجمع القادة الخليجيين مع الرئيس الأمريكي لـ مناقشة القضايا الإقليمية ومواصلة تعزيز الشراكة.

وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية.