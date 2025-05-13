الخليج اليوم .. فيديو لمقاتلات أف ـ 15 سعودية.. رافقت طائرة ترامب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في زيارة رسمية هي الأولى له خارج الولايات المتحدة، حطت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في الرياض.

فيما رافقت الطائرة الرئاسية الأميركية مقاتلات "أف 15" سعودية.

إذ نشر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، على حسابه في منصة "إكس"، فيديو وثق مرافقة المقاتلة السعودية لطائرة ترامب قبل أن تحط في مطار الملك خالد بالرياض.

كما وجه الشكر للمملكة، كاتباً: "صباح الخير من طائرة الرئاسة.. السعودية شكرا على المرافقة، ودعم الرئيس ترامب، نقدّر ذلك جميعا".

وحطت "إير فورس وان" في العاصمة الرياض، بعدما رافقتها مقاتلات أف-15 سعودية قبيل هبوطها، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

فيما استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأميركي والوفد المرافق له.

في حين يرتقب أن تبدأ مباحثات ثنائية بين ولي العهد السعودي وترامب.

يذكر أن هذه الجولة هي الأولى لترامب خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية. وقبل ثماني سنوات، اختار ترامب أيضاً السعودية كوجهة لرحلته الخارجية الأولى كرئيس، لتؤكد زيارته هذه مرة أخرى أهمية دور السعودية وقطر والإمارات الجيوسياسي المتزايد في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والتاريخية المتميزة بين الجانبين.