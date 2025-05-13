الخليج اليوم .. 5 قمم عقدت بين أميركا ودول الخليج.. تعرف عليها

الرياض - كتب موسى القحطاني -

يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى السعودية تمتد يومين، وصفها بالتاريخية.

ويبحث ترامب خلال جولته هذه التي ستضم قطر والإمارات أيضا، عدة ملفات إقليمية، وأمنية واقتصادية.

على أن تعقد، غداً الأربعاء، قمة أميركية خليجية مشتركة.

وستكون هذه القمة الخامسة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

4 مرات سابقة

إذ سبق أن عقدت 4 مرات، الأولى في كامب ديفيد بتاريخ مايو 2015.

أما الثانية فعقدت في أبريل عام 2016، في حين كانت الثالثة في مايو 2017 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ترامب خلال ولايته الأولى.

وجاءت الرابعة في يوليو 2022 بمشاركة عربية شملت مصر والأردن والعراق.

وتعد زيارة ترامب هذه إلى الرياض مؤشراً إلى المكانة الجيوسياسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها السعودية ودول الخليج في المنطقة، فضلا عن ثقلها الاقتصادي.

في حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن الزيارة ستشهد مناقشة ملفات استراتيجية تتعلق بالأمن الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والاستثمار في مجالات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.

يشار إلى أن القمة الأميركية الخليجية المرتقبة تعقد غدا في ظل تغيرات كبيرة شهدتها المنطقة، لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمفاوضات الإيرانية الأميركية، بعد تراجع ما يعرف بـ"المحور الإيراني" في المنطقة، وتوترات خلف الكواليس بين إدارة ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.