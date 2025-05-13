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الخليج اليوم .. بعد قليل.. الأمير محمد بن سلمان وترامب يعقدان مباحثات ثنائية

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الخليج اليوم .. بعد قليل.. الأمير محمد بن سلمان وترامب يعقدان مباحثات ثنائية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

تعقد في العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء قمة سعودية - أميركية في قصر اليمامة بين الأمير ، والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يزور الرياض في إطار زيارة وصفها بالتاريخية.

 

وكان ترامب وصل بوقت سابق اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، حيث استقبله .

 

كما رافق الضيف الأميركي وفد كبير، ضم العديد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين.

 

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أكدت قبل الزيارة أن "الرئيس الأميركي يتطلع إلى الشروع في عودته التاريخية إلى الشرق الأوسط".

 

يذكر أن هذه الجولة التي ستشمل لاحقا قطر والإمارات هي الزيارة الرسمية الأولى لترامب خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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