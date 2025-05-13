الخليج اليوم .. وزير المالية السعودي: علاقتنا بأميركا تزداد قوة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بمشاركة ضخمة من كبرى شركات القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا وغيرها، ونحو 2000 مسؤول من القطاعين الخاص والعام، انطلق، اليوم الثلاثاء، في الرياض منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي أنشئ عام 1993، جاذباً أسماء كبيرة في عالم الأعمال والرؤساء التنفيذيين من البلدين.

وعقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، جلسة مشتركة في مستهل المنتدى.

حيث أكد بيسنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يركز على إعادة الاقتصاد الأميركي للتصنيع.

تزداد قوة

كما شدد على أن "إعادة التوازن التجاري مع الصين من أولويات إدارة ترامب". وقال: "سنتجنب الاعتماد على الصين في القطاعات الاستراتيجية".

من جانبه، تحدث الجدعان عن العلاقات الأميركية السعودية. وأكد أن العلاقة بين البلدين تزداد قوة.

كما قال: "لدينا أقل نسبة بطالة في تاريخ السعودية".

هذا ويشارك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك في المنتدى، فضلا عن الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" آندي جاسي، بالإضافة إلى "بلاك روك" لاري فينك، وديفيد ساكس.

وأوضح فينك خلال كلمة ألقاها أن السعودية تحولت إلى مركز مهم لاستقطاب الاستثمارات العالمية.

ولي العهد السعودي وترامب

هذا ويرتقب أن يلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأميركي دونالد ترامب عصراً، خطاباً مشتركاً، يتناولان فيه التعاون الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية.

فيما أشار مراسل العربية/الحدث إلى أن المنتدى سيركز على الذكاء الاصطناعي، والتطورات التكنولوجية، فضلا عن الاستثمارات بين الولايات المتحدة والسعودية.

كما أوضح أنه من المتوقع الإعلان عن العديد من الصفقات بعيد انتهاء المنتدى.

في حين سينهي ترامب يومه الأول بعشاء في الدرعية مع ولي العهد السعودي، والوفود المرافقة.

يذكر أن منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الذي يرأسه وزيرا التجارة في البلدين، يشكل أهمية كبيرة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين لترقى إلى متطلبات العصر الحالي في مختلف المجالات، وفقا لوزارة التجارة السعودية.

كما يحظى بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين.