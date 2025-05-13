شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.



وبحث الجانبان، خلال لقاء في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة كما تطرقا إلى مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول الشيخ عبدالله بن زايد، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية هذه الخطوة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين.