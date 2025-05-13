شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكهرباء فى ليبيا: ننفذ خطة طارئة لإعادة التيار إلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة العامة للكهرباء فى ليبيا صباح اليوم الثلاثاء، أنها شرعت في تنفيذ خطة طارئة لإعادة التيار الكهربائي إلى العاصمة طرابلس، بعد تضرر الشبكة جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة في منطقة باب العزيزية والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الاشتباكات أثّرت على البنية التحتية الكهربائية، ما تسبب في فصل التغذية عن عدد من المناطق الحيوية داخل طرابلس.

وأكدت الشركة أن فرقها الفنية والهندسية بدأت أعمال التقييم والصيانة فور تحسن الظروف الأمنية، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة، الذي شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل واتخاذ كافة التدابير لإعادة الكهرباء بأسرع وقت ممكن.

ودعت الشركة المواطنين إلى تفهم الموقف، مؤكدة التزامها بإطلاعهم على أي مستجدات بشأن عملية إعادة التيار.