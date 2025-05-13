شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة تونس بطرابلس تدعو الجالية إلى التزام الحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت سفارة تونس في طرابلس أفراد الجالية التونسية المقيمين والمتواجدين بالعاصمة الليبية إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل التصعيد الأمني الذي تشهده المدينة.

وأهابت السفارة، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، بالجميع الامتناع عن مغادرة أماكن الإقامة وتفادي أي تنقلات غير ضرورية إلى حين صدور إشعار آخر، حفاظاً على سلامتهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت المدرسة التونسية في طرابلس تعليق الدراسة ابتداءً من يوم الثلاثاء 13 مايو، وحتى إشعار آخر، استجابة للتطورات الأمنية الراهنة.



كانت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية في العاصمة طرابلس انتهت بنجاح، وذلك في أعقاب اندلاع اشتباكات بالمدينة بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، عبد الغني الككلي.