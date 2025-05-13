شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى يستنكر استمرار إسرائيل فى اتخاذ إجراءات تعسفية ضد الأونروا فى القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر مسؤول اللجنة التعليمية في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة شاهر علقم، بشدة الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدارس خاصة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة.



وقال شعفاط، في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الفضائية الإخبارية إن إسرائيل قامت بإغلاق أكثر من 6 مدارس من بينهم 3 مدارس تابعة للأونروا في القدس المحتلة، ما يهدد مستقبل مئات التلاميذ الذين يشملهم قرار الإغلاق، محذرا من تداعيات هذا القرار على الطلبة والأهالي وجميع العاملين في هذه المدارس، واصفا في الوقت نفسه هذا الإجراء الإسرائيلي بـ"التعسفي".



ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الأونروا منذ أن صادق الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، على قانونين يمنعان أونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها، ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ في 30 يناير 2025.



وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى أونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، فيما أكدت أونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها ورفضها الحظر الإسرائيلي. وتقدم أونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان والأردن.