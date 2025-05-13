شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يجرف الأراضى اللبنانية ويقيم سواتر تربية قبالة مركز للجيش اللبنانى فى عالما الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توغلت مساء الإثنين، دبابتان اسرائيليتان من نوع ميركافا، ترافقهما خمس آليات عسكرية وجرافتان، في منطقة لحلاح، على بعد مائة متر من مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة علما الشعب في قضاء صور.



وشرعت الجرافات الاسرائيلية -وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام- بأعمال جرف وإقامة حفر وسواتر تربية قبالة مركز الجيش اللبناني الذي اتخذ وضعية استنفار.



وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن قوة اسرائيلية تقوم بأعمال تجريف داخل الأراضي اللبنانية في أطراف بلدة علما الشعب في قضاء بنت جبيل.