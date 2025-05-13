شكرا لقرائتكم خبر عن 39 شهيدا فى قصف على مناطق متفرقة من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 39 مواطنا في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,862 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,648 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.