شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون إسرائيليون: واشنطن لن تمنع زيادة العمليات إذا لم يتم الاتفاق بشأن الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد مسؤولون إسرائيليون، اليوم /الإثنين/، على أن الولايات المتحدة، لن تمنع إسرائيل من زيادة العمليات العسكرية في قطاع غزة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المتبقين في القطاع.



جاء ذلك في خبر مُقتضب نشرته القناة السابعة الإسرائيلية، والتي لم تكشف عن هوية المسؤولين.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكساندر.



وقالت الحركة في بيان لها، إنه وبعد الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لقطاع غزة، تم مساء /الإثنين/، الإفراج عن الجندي عيدان ألكساندر.

وحثت الحركة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة جهودها لإنهاء الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على الأطفال والنساء والمدنيين العزّل في قطاع غزة.