شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق وحريق جراء قمع الاحتلال لفلسطينيين في سعير شمال شرقي الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت في بلدة سعير، شمال شرقي الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين في منطقة واد الشرق في البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز، حيث جرى تقديم العلاج لهم ميدانياً.

كما تسبب إطلاق القنابل باندلاع حريق في أراضٍ زراعية تعود ملكيتها للمواطنين، وسط مخاوف من امتداده بفعل الرياح وصعوبة الوصول إلى إصابات بالاختناق وحريق جراء قمع الاحتلال لمواطنين في سعير شمال شرق الخليل.



وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد متواصل من قبل قوات الاحتلال في محافظة الخليل، التي تشهد اقتحامات واعتداءات متكررة بحق السكان وممتلكاتهم.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في مناطق: البوابة، وحارة أبو صرة، واليمامة، وشارع القدس- الخليل، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.