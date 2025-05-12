شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية ترحب بالجهود الأمريكية والوسطاء العرب لوقف الحرب في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالجهود الأمريكية وجهود الوسطاء العرب المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الإثنين/، بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يأمل فيه بأن يتم الوصول إلى إنهاء هذا الصراع الوحشي، ونهاية هذه الحرب المستمرة منذ عامين.