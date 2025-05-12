شكرا لقرائتكم خبر عن يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم /الإثنين/، عثورها على أكثر من 225 مخبأ للسلاح في منطقة جنوب الليطاني (جنوبي لبنان) منذ نوفمبر الماضي، مضيفةً أنها أحالتها إلى الجيش اللبناني.



وأوردت القوة الدولية حسبما ذكر "التلفزيون اللبناني"، أنه "منذ شهر نوفمبر أعاد الجيش اللبناني، بدعم من اليونيفيل، انتشاره في أكثر من 120 موقعًا دائمًا جنوب نهر الليطاني".



وأضافت في بيان "عثر عناصر حفظ السلام على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني" الذي لم يتمكن بعد من الانتشار الكامل قرب الحدود إذ "لا يزال.. يواجه عوائق بسبب وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية".