شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات يمنية أمريكية لبحث العلاقات الثنائية وجهود دعم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، الدكتور شائع الزنداني، اليوم الإثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ستيفن فاجن، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة في اليمن.



وأعرب الزنداني، خلال اللقاء، حسبما ذكرت قناة اليمن الفضائية، عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الأمريكي المتواصل في مختلف المجالات .. مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود الاستقرار في اليمن.

وشدد على ضرورة استئناف المساعدات التنموية والإنسانية، لما لها من دور محوري في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز صمود المؤسسات الوطنية.

من جانبه، جدّد السفير الأمريكي تأكيد بلاده على دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.. مشددًا على استعداد الولايات المتحدة لمواصلة تقديم الدعم، وحرصها على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.



من ناحية أخرى، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اللواء الركن فرج البحسني مع نائبة رئيس بعثة سفارة ألمانيا لدى اليمن يانينا كوبفمولر تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحتين الوطنية والإقليمية.

جرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.