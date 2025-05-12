شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستضيف بعد غد مؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان بعد غد /الأربعاء/، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني.



يشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلوهم في الدول العربية، فضلا عن اتحاد إذاعات الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



وسيناقش المؤتمر عدداً من البنود من بينها: دور الإعلام الأمني في تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية في العصر الرقمي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام الأمني، كما سيناقش تجارب عدد من الدول العربية في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب واستخدامه في الوقاية من المخدرات.