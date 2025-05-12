شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية السعودية": غرامة تصل لـ20 ألف ريال محاولة الحج دون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال في حق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.



وأهابت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)، اليوم/الإثنين/ - بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.