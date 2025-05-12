شكرا لقرائتكم خبر عن توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق كل من رئيس لبنان العماد جوزيف عون و رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت، وكذلك عودة الكويتيين إلى لبنان، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن يسفر لقاؤه مع أمير الكويت عن نتائج ايجابية في مختلف المجالات، وأكد تعاون لبنان مع الحكومة الكويتية في كل المجالات لا سيما في المجال الأمني.

وثمن عون الدعم الذي تقدمه الكويت للبنان في مجالات مختلفة وقال إن علاقات لبنان بالكويت قديمة جداً، وهي متجذرة وراسخة، وان مشاعر المحبة متبادلة بين الشعبين اللبناني والكويتي.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الرئيس عون بانتخابه، تضامن الشعب الكويتي مع أشقائهم اللبنانيين في كل الظروفه، مشيدا باللبنانيين المقيمين في الكويت، مؤكدا أنهم يقومون بواجباتهم دون مشاكل، وقال إن التعاون قائم بين الأجهزة الأمنية الكويتية ونظيرتها اللبنانية، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات، وأن المعلومات المتبادلة أدت إلى كشف عدة محاولات لتهريب المخدرات إلى الكويت.

وأضاف أن الكويت ماضية في تقديم المساعدة للبنان، وهي جاهزة لكل ما يطلبه لبنان في هذا الاطار، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن رغبته بزيارة لبنان فور عودة رئيس الحكومة الكويتية من الخارج.

والتقى الرئيس عون مع ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وتناولا بحث سبل تفعيل العلاقات اللبنانية – الكويتية وإعادة إحياء الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، ورفع حجم التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

وتناول البحث القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في بغداد، وأهميتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وكذلك القمة الخليجية – الأمريكية التي ستعقد في السعودية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

كما تناول بحث الأوضاع في لبنان في ضوء التطورات الأخيرة.

يذكر أن الرئيس اللبنانى جوزيف عون قد بدأ أمس زيارة رسمية إلى الكويت، تشمل بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ومن المقرر أن يشارك عون فى القمة الخليجية ـ الأمريكية بالرياض.