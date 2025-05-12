شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم كردستان: قرار حل حزب العمال خطوة مصيرية تفتح صفحة جديدة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانى بقرار حزب العمال الكردستانى، حل نفسه والقاء السلاح وتلبية نداء اوجلان، مشيرا إلى أن قرار "PKK" خطوة مصيرية تفتح صفحة جديدة فى المنطقة " .

وأضاف في تصريح اليوم الاثنين ، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" ، أن القرار يعكس نضجاً سياسياً ويمهد الطريق لحوار حقيقي "، مشيرا إلى أنه حان الوقت لان تُقابل هذه الخطوة المهمة بخطوات إيجابية"، مؤكدا أن قرار "PKK" يخلق أرضية ملائمة ويضع أساساً لسلام دائم ، كما أن هذه الخطوة تنهي عقوداً من العنف والمعاناة وتقود المنطقة نحو آفاق جديدة من التقدم".

وأكد بارازاني،أن اقليم كردستان يدعم كل الجهود لحل الخلافات بالطرق السلمية،معربا عن أمله ان تكون هذه المبادرة نقطة تحول حاسمة، ونحن على استعداد كامل للاستمرار في تقديم اي مساعدة ودعم لانجاح هذه الفرصة التاريخية".

يذكر أن حزب العمال الكردستاني كان قد اعلن ، خلال مؤتمره الثاني عشر ، حل نفسه ونزع سلاح اعضائه ، استجابة لدعوة زعيمه عبدالله اوجلان ، مؤكدا أن قرار المؤتمر بشأن حلّ PKK وانهاء الكفاح المسلح "يُشكّل أرضية قوية للسلام الدائم والحلّ الديمقراطي".