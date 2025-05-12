شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الواقع العربي يتطلب وقفة جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال مسؤل ملف العلاقات الخارجية بوزارة التجارة العراقية رياض فاخر الهاشمي، إن اللقاء ليس مناسبة دورية فحسب، بل يعكس رغبة وإرادة حقيقية في التعاون البنّاء، ورسم مسارات عملية لمعالجة التحديات التنموية المتراكمة.

وأشار، في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين تمهيدا لـ القمة العربية التنموية اليوم الاثنين، إلى أن الواقع العربي المشترك يتطلب اليوم وقفة جادة وخطة واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتبنّي سياسات تنموية قابلة للتطبيق على أرض الواقع

وأكد أن رأس المال الحقيقي في منطقتنا هو الإنسان العربي، وأن الاستثمار في الطاقات البشرية هو السبيل لبناء مستقبل تنموي مستدام. وأوضحوا أن التنمية ليست معادلة مالية فقط، بل تتطلب رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة الإنسان وتضعه في صميم السياسات العامة



