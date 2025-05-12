شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تستقبل ترامب الأربعاء المقبل في إطار جولته الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر دبلوماسية عربية من الدوحة لليوم السابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأربعاء 14 مايو، على أن يغادر صباح اليوم التالي، في إطار جولة خليجية تشمل كلاً من السعودية والإمارات.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات الإقليمية، لاسيما مع استمرار الحرب في غزة وتكثف المباحثات حول الملف النووي الإيراني. ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، يأمل ترامب أن تمثل هذه الجولة "عودة تاريخية" له إلى المنطقة، بعد عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، مؤكداً أن زيارته تهدف إلى تعزيز التعاون في مواجهة التطرف، مع التركيز على توسيع آفاق التبادل التجاري والثقافي.

ومن المتوقع أن تُبرم واشنطن صفقات ضخمة مع الدول الثلاث تشمل قطاعات الدفاع، والطاقة، والنقل الجوي، والذكاء الاصطناعي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن "الرئيس يتطلع إلى بدء عودته التاريخية إلى الشرق الأوسط، واضعاً في أولوياته تحقيق مصالح استراتيجية وتجارية كبرى".