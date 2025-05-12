شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر إسرائيلى: سقوط صاروخ أطلق من اليمن نحو تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مصدر بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن وسقط منذ فترة قصيرة، ولم يشكل تهديدا لإسرائيل.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن الجيش الإسرائيلي تمكن من تحديد الإطلاق الصاروخي، ولكن لم تنطلق صافرات الإنذار في إسرائيل لأن الصاروخ لم يشكل تهديدًا .

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ 18 مارس الماضي، أطلق الحوثيون نحو 30 صاروخًا باليستيًا وما لا يقل عن 10 مسيرات نحو إسرائيل عندما استأنف الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في قطاع غزة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار واختراق إسرائيل له بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وإعادة التوغل بريا واحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة..كما أن سلطات الاحتلال تمنع دخول شاحنات المساعدات والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى القطاع، ولا تزال مئات الشاحنات مصطفة على جانبي طريق رفح والعريش منذ أول رمضان الماضي في انتظار السماح لها بالدخول .