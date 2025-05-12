شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: بنود القمة العربية التنموية أولويات المواطن في ظل التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة في بغداد تمثل محطة مفصلية على طريق العمل العربي المشترك، مشيرة إلى أن البنود المطروحة على جدول الأعمال تعكس أولويات المواطن العربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتركز على تمكين الإنسان العربي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز مقومات التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية.

وأضافت، خلال كلمتها أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين أن الأمانة العامة حرصت على أن يكون جدول الأعمال متوازنًا وشاملًا، مشتملاً على قضايا آنية واستراتيجية، تعكس توجهات القمة نحو معالجة المشكلات الملحة، وتوسيع آفاق التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بتحسين جودة حياة المواطن العربي.

وقالت إن الاجتماعات تناقش مشروع جدول أعمال القمة، الذي يتضمن سبعة وعشرين بندًا تتناول عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الأولوية في العمل العربي المشترك، والتي تمس بشكل مباشر المواطن العربي، وتسعى إلى تعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان.

وأضافت: ويشمل جدول الأعمال تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتقريرًا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي عُقدت في بيروت عام 2019.

وقالت: كما يتضمن مبادرة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لحل مشكلة الغذاء والطاقة في العالم العربي، ومبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان “المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة”.

وأضافت: وتناقش الاجتماعات كذلك مقترح إنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، والاستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025 – 2035، ودعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية، والمشاريع التنموية المقدمة من جمهورية السودان في إطار إطلاق مرحلة إعادة الإعمار.