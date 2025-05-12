شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: نعتز بهويتنا العربية وسنظل منحازين لقضايا الأمة والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد الحيدر، وكيل وزارة التجارة في لبنان، إن الهدف الرئيسي من القمة التنموية هو تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق اكبر درجات التكامل الاقتصادي في مرحلة تحمل قدر كبيرة من الحساسية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي.

وقال الوزير اللبناني، في كلمته امام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين اليوم الاثنين، إن لبنان يعتز بهويته العربية، موضحا أن بيروت ستظل منحازة للعروبة وداعمه لقضاياها.

وأشاد الوزير بدولة العراق ومواقفها الداعمة للبنان خلال العدوان الاسرائيلي، موضحا أن اللبنانيين المتواجدين بالعراق نالوا قسطا كبير من الدعم على العراقيين



