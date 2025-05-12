شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث ترامب للشرق الأوسط يصل إسرائيل استعدادا للإفراج عن عيدان ألكسندر والان مع تفاصيل الخبر

وصل المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى مطار بن جوريون الإسرائيلى اليوم الاثنين، استعدادا للإفراج عن المحتجز الأمريكى الإسرائيلى فى قطاع غزة عيدان ألكسندر.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يلتقي ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين على خلفية الإفراج المرتقب عن عيدان ألكسندر .. وفي وقت لاحق، سيلتقي وايتكوف أيضا بألكسندر وعائلته.

وكانت تقارير إخبارية قد أفادت في وقت سابق بأن حركة "حماس" أعلنت أنها ستُفرج اليوم عن المحتجز الأمريكي الإسرائيلي في إطار الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن امتنانه لجميع الذين شاركوا في التوصل إلى الإفراج عن المواطن الأمريكي المحتجز في قطاع غزة عيدان ألكسندر، حيث قال ترامب - في كلمة له - إن خطوة الإفراج عن عيدان ألكسندر اتُخذت بحُسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء من مصر وقطر لإنهاء الحرب في غزة، معربا عن أمله في أن يكون الإفراج عن عيدان ألكسندر خطوة أولى من الخطوات النهائية اللازمة لإنهاء الصراع في غزة.