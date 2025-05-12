شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يستعيد السيطرة على مدينة الخوى غرب كردفان والان مع تفاصيل الخبر

تمكن الجيش السودانى من استعادة السيطرة على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان بعد معارك ضارية مع ميليشيا الدعم السريع.

وكشف قائد ميداني في القوة المشتركة، أن قوات الجيش والقوة المشتركة، وجهاز المخابرات والمستنفرين، فرضوا سيطرتهم على مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وأكد حاكم إقليم دارفور والمشرف العام على القوة المشتركة، في تغريدة على منصة “إكس”، استعادة مدينة الخوي وبلدة أم صميمة التي تقع في شمال كردفان.

وأضاف: "نترك المجال الآن لسكان المدينة ليتشاركوا تفاصيل هذه المعركة البطولية التي تجسد معاني الفخر والانتماء".

واستأنف الجيش عملياته العسكرية في منطقة كردفان الكبرى، السبت، بعد أن تحركت قواته من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، حيث قادت معارك ضارية ضد قوات الدعم السريع سيطر خلالها على منطقة

أم صميمة.