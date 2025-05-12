شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الأعمال التحضيرية للقمة العربية التنموية في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الاثنين الأعمال التحضيرية للقمة العربية التنموية الخامسة والمقرر انعقادها بالعاصمة العراقية بغداد، حيث عقدت اللجنة التحضيرية للقمة، والتي تضم مصر والإمارات والبحرين والمغرب والعراق اجتماعها لمناقشة اهم الملفات على مائدة القمة.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، يوم 17 مايو الجاري، القمة العربية الرابعة والثلاثين، تحت شعار "حوار وتضامن وتنمية"، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، في حدث مزدوج يُجسد أهمية الدمج بين البُعدين السياسي والاقتصادي في التعامل مع تحديات المنطقة الراهنة.

ويُعقد هذا الحدث العربي البارز في توقيت بالغ الحساسية، في ظل تصاعد الأزمات في عدد من الساحات العربية، إلى جانب تطورات دولية وإقليمية متسارعة تُلقي بظلالها على الأمن القومي العربي، مما يضع على عاتق القمة مسؤولية الدفع نحو بلورة موقف عربي موحّد وتعزيز العمل الجماعي المشترك في كافة المسارات.