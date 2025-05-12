شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بلا حدود تحذر: تزايد احتياجات مكافحة الكوليرا فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

استأنفت منظمة أطباء بلا حدود عملها في مستشفى بشائر التعليمي جنوب الخرطوم بالسودان بعد شهرين من التوقف بسبب حوادث عنف متكررة ضد الطاقم الطبي والمستشفى، وأكدت المنظمة أنه سينصبّ تركيزها الأول على تفشي وباء الكوليرا المقلق والمتزايد. وفق موقع الأمم المتحدة الإنساني.

ومن جانبه، قال سليمان عمار، المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود في السودان: لقد كان للحرب أثرٌ مدمر على حصول الناس على الرعاية الصحية. ولا يزال السكان في العديد من مناطق العاصمة، بما في ذلك جنوب الخرطوم، يفتقرون إلى الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة".

وأضاف المنسق الطبي بالمنظمة، إن إعادة تشغيل وتوسيع الخدمات الصحية الأساسية في مستشفى بشائر وخارجه أمر لا يمكن تأجيله فقد كان ذلك ضروريًا كما هو الحال مع العديد من المرافق الصحية في الخرطوم وجميع أنحاء السودان، حيث توقف مستشفى بشائر التعليمي عن العمل مع اندلاع الحرب في أبريل 2023 بعد بضعة أسابيع.