شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس": قررنا الإفراج عن الجندى الأمريكى الإسرائيلى عيدان ألكسندر والان مع تفاصيل الخبر

قالت حركة حماس إننا قررنا اليوم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المحتجز الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن امتنانه للجهود المصرية والقطرية لإنهاء ما وصفه بـ"الحرب الوحشية" في قطاع غزة، بما في ذلك خطوة الإفراج عن المحتجز الأمريكي لدى حركة حماس، عيدان ألكسندر.

وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أعلنت، أنها ستطلق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أنه يسعده أن يعلن أن "عيدان ألكسندر، المواطن الأمريكي المحتجز منذ أكتوبر 2023، سيعود إلى منزله وعائلته".