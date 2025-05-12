الخليج اليوم .. ضبط مقيم لنقله 35 مخالفاً لأنظمة الحج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت قوات أمن الحج عن ضبطها مقيماً لنقله في حافلة 35 مقيماً، مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بعدم الحصول على تصريح بالحج، ومحاولة إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة، وأحيلوا للجنة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.