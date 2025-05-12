شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة وزراء إسرائيل: نلتزم بتسهيل ممر آمن لاستعادة "عيدان" وليس بالهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية اليوم الاثنين، أن إسرائيل ملتزمة بتسهيل ممر آمن لاستلام المواطن الأمريكى المحتجز فى قطاع غزة عيدان ألكسندر.

وذكر مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية - في بيان، أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - أن إسرائيل لم تقدم أي تعهد جديد بوقف إطلاق النار أو بإطلاق سراح الرهائن الفلسطينيين.

وأشارت رئاسة الوزراء إلى إمكانية أن تفرج حماس عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر بدون الحصول على أي شيء في المقابل، نظرا لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والضغط العسكري الذي تمارسه قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن المفاوضات ستستمر مع حماس وسط استعدادات لتكثيف القتال.