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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - وكالات الأنباء

الإثنين، 12 مايو 2025 09:45 ص

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر محلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحات المسجد الأقصى، وسط تضييقات على المصلين.

من جانب أخر شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، من إجراءاتها العسكرية على حاجز عين سينيا، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أعاقوا خروج مئات المركبات عبر الحاجز، خلال عمليات التفتيش والتدقيق في بطاقات المواطنين الشخصية، ما أدى إلى وجود أزمة خانقة للخارجين، فيما أوقف الجنود بعض المركبات خلال دخولها الحاجز متسببين بإعاقة لحركة الداخلين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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