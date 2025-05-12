الخليج اليوم .. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء للسكان في 3 موانئ يمنية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، أوامر إخلاء للسكان تشمل 3 موانئ يمنية: رأس عيسى والحديدة والصليف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أصدر تحذيرات بضرورة إخلاء 3 موانئ يمنية، هي رأس عيسى والحديدة والصليف، مضيفاً أن جماعة الحوثي اليمنية تستخدم هذه الموانئ.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما كبيرا على مطار صنعاء الدولي، يوم الثلاثاء، وذلك بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون قرب مطار بن غوريون الدولي خارج تل أبيب.

وقبل الغارة الجوية، أمر الجيش الإسرائيلي أيضا بإخلاء المناطق المحيطة بمطار صنعاء.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شن الحوثيون في اليمن هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل دعما لحركة حماس. وردا على ذلك، استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن، يوم الثلاثاء، وقف الضربات الأميركية على أهداف حوثية، بينما أعلنت سلطنة عُمان لاحقا أنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأبدى الحوثيون استعدادهم لاحترام الهدنة مع الولايات المتحدة طالما التزمت بها واشنطن، غير أن موقفهم تجاه إسرائيل لا يزال عدائيا بشكل صريح.

وبعد الاتفاق الأميركي مع الحوثيين برعاية سلطنة عُمان، شدد مسؤول أمني إسرائيلي، السبت، على أن بلاده ليست طرفا، معلناً مواصلة ضرب أهداف في اليمن.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل ستستمر بضرب الحوثيين، قائلاً: "هذا الاتفاق لا يلزمنا، وسيدفعون الثمن"، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

يأتي هذا بينما صرح مسؤولون إسرائيليون بأنهم يخططون لتصعيد عملياتهم على الحوثيين، مع توقعات بشن هجمات أوسع نطاقا وأكثر عنفا خلال الأيام المقبلة.