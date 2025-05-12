الخليج اليوم .. وفاة طفلة نازحة في حريق بمخيم الرمسة بمحافظة مأرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توفيت طفلة يمنية نازحة، الأحد، في حريق التهم مأوى أسرتها بالكامل في مخيم الرمسة للنازحين بمديرية الوادي بمحافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

وذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن هذا الحادث يرفع إجمالي حوادث الحرائق المسجلة في مخيمات النزوح منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 45 حادثاً، ما أسفر عن حالة وفاة و4 إصابات، ما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد حياة آلاف الأسر النازحة.

ودعت الوحدة كافة المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى التدخل العاجل لتوفير مأوى آمن ومناسب يحفظ سلامة النازحين، مؤكدةً أن الخيام المهترئة لم تعد توفر الحماية الكافية من حرائق الصيف أو برد الشتاء.

يُذكر أن مخيمات النزوح بمأرب شهدت نشوب 207 حرائق خلال العام الماضي 2024، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.