الخليج اليوم .. الملك سلمان يوجه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية الأميركية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوات لقادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية الأميركية في العاصمة الرياض، التي تأتي ضمن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات في الأسبوع الجاري.