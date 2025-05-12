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الخليج اليوم .. الملك سلمان يوجه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية الأميركية

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الخليج اليوم .. الملك سلمان يوجه دعوات لقادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية الأميركية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوات لقادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية الأميركية في العاصمة الرياض، التي تأتي ضمن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقطر والإمارات في الأسبوع الجاري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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